三重客運王姓司機發現謝姓乘客口罩沒戴好，兩人從林口到台北車站的途中已發生口角，下車瞬間，謝表示要向客運公司投訴司機服務態度不佳，瞬間引爆司機情緒，兩人從車上打到台北車站北2門路邊，乘客一度被司機壓制在地上，警方獲報後到場，兩人時均以停手，並互控傷害，現在各自到醫院驗傷。

年約50歲的王姓司機，指控70歲左右的謝姓乘客口罩沒有戴好，24日中午從林口上車後就露出口鼻，他不斷提醒，卻引發謝男不滿，在車上就言語摩擦，下午2點多，公車停靠在台北車站北2門外的公車站時，謝表示要向客運投訴司機態度不佳。

謝男認為自己有戴口罩，司機故意卻找麻煩，下車時兩人一言不合，演變成為全武行，王姓司機從車上打到車下，還將謝壓制在人行道，整個過程都被路人拍下，並將照片上傳臉書社團。

警方獲報後趕到現場，兩人都已停止互毆，身上均有瘀傷，均提出要控告對方傷害，現雙方各自到醫院驗傷，後續將完成筆錄提出告訴。

(中時 )