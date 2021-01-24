台鐵莒光號故障延誤 列車卡通霄至苑裡間 已恢復通車 19:212021/01/24 中時 何冠嫻 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台鐵561次莒光號24日下午4點22分發生故障，列車卡在苗栗通霄至苑裡間，造成雙向列車延誤。（民眾提供／何冠嫻苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵561次莒光號24日下午4點22分發生故障，列車卡在苗栗通霄至苑裡間，造成海線南下、北上列車延誤，台鐵從彰化調派機車頭，將故障的莒光號拖回，1個多小時後恢復通車。 新店停車場鐵門故障變狗頭鍘 轎車慘遭鍘頭 台鐵暫停車站大廳租借 停辦大型活動 (中時 ) #台鐵 #莒光號 #故障 #車卡 #通霄 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台鐵車站大廳不租借 禁群聚飲食 04:102021/01/23 焦點要聞 台鐵228連假車票 1／29凌晨開賣 13:322021/01/23 生活 忘情釣魚忽略漲潮被淹至胸口無人知 海巡以車追人緊急救援 11:442021/01/23 社會 男子駕車遊南庄自撞護攔 南庄警協助返家 15:122021/01/20 社會 台鐵北車站驚傳攻擊 女站務員求救呼喊：有人攻擊我 17:072021/01/20 社會 聖興柯育沅獻策 迎電動車智慧時代 04:102021/01/24 企業經營 Porsche持續擴大Taycan家族 後輪驅動全新入門Taycan在台開始販售 16:112021/01/20 汽車情報-汽車新聞 中年男子捧5萬現金赴中壢火車站 補45年前逃票錢 23:142021/01/20 寶島 南亞冰酷隔熱紙 MIT無毒節能專家 台灣唯一隔熱紙自主品牌 「A9系列」傲視業界同級 體驗尊榮享受 14:362021/01/20 汽車情報-改裝頻道 普悠瑪列車事故一家8人遇難 董小羚告賴清德等偽造文書 14:282021/01/21 社會 京哈高鐵今全線貫通 初期運營速度300km／hr 10:322021/01/22 兩岸 社會熱門新聞 母不識字卻買天價保單 女兒臥底保險公司1年揭驚人真相 - 社會 超噁小吃攤 客人剩湯倒回鍋 吃剩豬腳也下鍋 民眾目擊全都錄 - 社會 知名命理師女友住處突昏迷 緊急搶救仍身亡 - 社會 男大生睡女友家 她妹妹不穿內衣鑽進被子 他慌：看到胸部 - 社會 為何離不開天龍國？網曝10優點：就算再窮也要住台北 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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