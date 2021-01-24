命中注定的愛情變成命中不注定？由泰星Bie與Esther主演的《命中不注定》，Bie飾演的大集團總裁，因為盲腸炎住院，意外遇到飾演護士的Esther，Bie見識到Esther的嚴格與認真，也開始被他吸引，但Esther的身邊又有一位護花使者，該如何擄獲美人芳心成了總裁面對的首要問題。

2人因為合拍泰版《命中注定我愛你》而成為泰國螢幕情侶，進而發展出續集《命中不注定》，在泰國播出時也造成熱烈回響。而Esther為讓自己更入戲，還特別去學了基本醫療設備的使用，背了許多醫學術語，練習CPR、量血壓等，她表示戲外學的一切都在劇中用上了，也意識到護士需要很大的耐心，每天面對不同的患者，突發的情況。

劇中的Bie住院遇上真愛，但現實中，他說自己健康得很，一次都沒住院過，只有每年固定去醫院做一次健康檢查，劇中，他為了追愛，花上寶貴時間開車到偏鄉陪著做醫療服務，還在寺廟求了姻緣繩戴上，堪稱是最會撩妹的總裁大人。該劇自25日起，週一至週五晚間7點在緯來戲劇台播出。

(中時 )