台股上萬六，股票交易熱絡不已，未上市／櫃股票跟著熱炒，金管會頻頻呼籲民眾要小心詐騙，創投公會也意外被牽連，急著在公會官網提醒社會大眾，「請勿聽信而遭受財物損失！」

創業投資的投資標的主要是各式產業的新創事業，創投資金最終出場（退出資金）的方法之一，是投資標的事業進入公開市場進行上市／櫃的掛牌，因此被說成”上市之前的創投投資”，才會有創投基金投資未上市股票的說法。

創投公會官網表示，最近接獲多起假冒創投公司建議購買未上市、櫃股票的詢問，感覺有些不尋常，事實上，創投公會及公會會員不會以任何方式建議民眾購買任何未上市、櫃股票。

事實上，創投基金也不是一般民眾隨意可以投資，不是在普通市場上可以接觸上，也不能針對一般民眾進行募資。創投公會強調，任何來自市場提供建議及兜售行為，已經構成詐欺，提醒民眾不要聽信，避免遭受財物損失。

(工商 )