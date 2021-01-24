韓劇《哲仁王后》最新一集中，申惠善因金正鉉在祭典中受傷心痛不已，又看到金正鉉特地為她撰寫的「中殿辭典」，讓她更是動情，她甚至不惜再次投湖想找回自家人想對哲宗不利的原因，並運用廚藝攏絡人脈，最後在醉酒後情不自禁向對方撫臉、告白，讓觀眾超期待2人趕緊「圓房」。

申惠善內心的「男人衝動」依然不安份，在半夢半醒間對侍女紅蓮告白，還夢到對方將自己撲倒發生美好「百合戀」，隔天一早醒來倍覺心滿意足，更伸手摸向對方，但她立刻發現手感不對，一轉頭才驚覺自己一頭散髮躺在金正鉉身旁，金正鉉也伸手環抱問：「醒了嗎？」讓申惠善又羞又悔，接著又想拉開2人距離。

不過申惠善無疑是朝鮮最強「賢內助」，之前為解救金正鉉差點在祭典無法提供餐點的窘境，推出朝鮮版麥當勞，讓金正鉉對她更加迷戀。申惠善也發現老公在宮中腹背受敵，為拉攏後宮「婆婆」們的心意，早起熬煮鮮粥和熱紅酒，並把早午餐「Brunch」譯為「婦連致」，介紹道「就是女人們一起吃早飯很和睦的意思」，再為「中殿辭典」增添一筆。

申惠善（左）疑「圓房」金正鉉。（friDay影音提供）

料理儼然成為該劇一大特色，在花絮中，可看見申惠善努力在古代御膳房裡比劃切菜的模樣，認真向老師學習切小黃瓜的刀法，還得玩馬鈴薯骨牌遊戲，重點是得演出淘氣得意的表情和動作，由於太過可愛，連工作人員都頻頻笑場。

僅管浪漫、搞笑劇情不斷，但隨著「金昭容」的記憶逐漸恢復，申惠善也開始深入宮鬥核心，夫婦倆四面楚歌。她再度跳湖後往事如潮水湧入腦中，終於了解金昭容在大婚前夕落水的理由，更明白自己根本是家族拿來控制哲宗的棋子。預告中，她在大妃的誣陷下，被大王大妃認為她和哲宗站在同一陣線，她頓時成為家族背叛者，恐將引來殺機。

該劇每週日一上午10點在friDay影音上線。

(中時 )