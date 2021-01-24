近日高中生迎來大學學測，其中作文考題「如果我有一座新冰箱」掀起討論，網紅陳沂常在社群網站評論時事，她也針對此事開炮，「台灣教育超不切實際的。根本莫名其妙，逼學生為賦新辭強愁。」甚至再牽扯到前陣子她狂酸的美女主播房業涵。

作文考題「如果我有一座新冰箱」要考生發揮想像力，聯想自己的新冰箱裝什麼能符合期待的美好生活，然而卻有不少人認為題目太刁鑽，對此陳沂也發文諷刺，這一切其實不合理，「不管什麼東西就算冰到冰箱冰久了還是會壞，所以你把回憶冰進去把冰箱塞得亂七八糟，然後回憶過期還捨不得丟你家就是垃圾屋。」

陳沂強調回憶不會因為冰起來就防腐，認為這個題目實在太過牽強，「那幹嘛不把回憶泡福馬林做成標本？」表示根本是在逼學生為賦新辭強說愁，批評「台灣教育超不切實際」，就是在訓練學生講一堆矯情的話而已，倒不如想想該如何用冰箱來賺錢比較實際。

房業涵前陣子因送台中5寶爸冰箱上新聞。(圖/翻攝自臉書)

陳沂表示，「如果我有一座新冰箱，我就會想說都要送了為什麼其它家電不一起送一送？還有，我家太小放不下，先送我一個大一點可以放雙門冰箱的家。」還提到主播房業涵，由於房業涵前陣子因送台中5寶爸冰箱上新聞，慘遭她砲轟，這次她也喊話，「叫橄欖球主播房業涵送我一台！」」

(中時新聞網)