梅嶺梅花一波波接力開，估計到農曆春節都有花可賞。（劉秀芬攝）

梅嶺梅花一波波接力開，估計到農曆春節都有花可賞。（劉秀芬攝）

梅嶺梅花一波波接力開，估計到農曆春節都有花可賞。（劉秀芬攝）

梅嶺梅花一波波接力開，估計到農曆春節都有花可賞。（劉秀芬攝）

梅嶺梅花一波波接力開，估計到農曆春節都有花可賞。（劉秀芬攝）

梅嶺梅花一波波接力開，估計到農曆春節都有花可賞。（劉秀芬攝）

去年台南地區下半年氣候乾冷，楠西區梅嶺梅樹12月中即陸續開花，幾波寒流下來，梅花大爆發，前兩周高海拔區已先大開，中海拔區本周起接力怒放，梅農樂觀預估到農曆春節都有花可賞，因疫情影響，國內旅遊人口大增，梅嶺花季人潮暴增，近兩周來連平日停車場都爆滿。

因為疫情關係，國內旅遊盛行，加上寒假開始，梅嶺遊客大增，有店家表示，人潮明顯比去年多，除了因為花期長又遇上寒假，遊客往南部跑也可能是原因之一，平常日停車場也會客滿，周末不到10點各個停車場就客滿。

梅嶺主要賞梅區分布在伍龍步道、梅峰古道、觀音步道，以及二層坪、大湖桶、福來梅園，以及再往下的梅嶺遊客中心。沿步道而上兩旁山路即可近距離觀賞梅花，部分叉路延伸至農家梅園，若進入觀賞請留意勿觸碰梅花，也勿留下垃圾。

梅農林靜淑家梅園位於伍龍步道上，種植大片胭脂梅，老樹樹型優美，從果園還可遠眺曾文水庫，賞雲海，是攝影行家最愛取景點。林靜淑說，去年梅花花期較短，整座梅園一起盛開時非常壯觀，今年梅花花期則比預期晚到，花況也較分散。

福來梅園農友陳居峰表示，去年天氣乾冷，沒有大雨打亂梅樹作息，因此梅樹葉子大都掉光，12月下旬就已含苞待放，幾波寒流回暖後，梅花一波波開。

目前較早開花的阿榜、萬傳品種梅花，經前兩天細雨，花瓣飄落一地，雖然盛開期已過，但還是有2、3成花苞含苞待放。而占梅嶺種植面積7成的石塔品種，現正從高海拔區往下盛開，梅農估計到農曆春節都有花可賞。

(中時 )