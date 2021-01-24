甫以新片《揭大歡喜》入圍角逐鹿特丹影展「大銀幕」競賽片的導演陳宏一，昨（23日）應邀赴台中「中山73」分享他的創作理念，暢談「性。哲學與電影」，吸引許多影癡影迷參加，更有不少酷愛哲學民眾前來聆聽，連輔大哲學系畢業的演員邱志宇也自己報名參加，發現他赫然在座時，還讓陳宏一當場嚇了一跳。

觀眾除對女主角張寗、林微弋及Kiwebaby在《自畫像》真槍實彈的全裸露點演出大感詫異外，更有女性觀眾在看了電影《花吃了那女孩》、《消失打看》、甚至《揭大歡喜》預告後，對他這麼「愛拍女生」感到十分好奇，陳宏一妙答「我喜歡拍美麗的人事物，女生很美啊」，引爆熱烈掌聲。

畢業於台大哲學系的陳宏一，拍過上千部MV與廣告。2008年首部電影《花吃了那女孩》描述女同志愛情故事，便勇奪金馬獎最佳造型設計。第二部電影《消失打看》探討青春愛情的消失與探險，更讓他榮膺台北電影獎最佳導演。第三部《相愛的七種設計》助許瑋甯提名金馬獎，《自畫像》更跨洋勇奪西班牙格拉納達國際影展最佳影片金獎。最新作品《揭大歡喜》已獲選鹿特丹影展，下月將在荷蘭世界首映。

陳宏一雖畢業於台大哲學系，卻坦承「功課並不好」，直言他念哲學都是為了電影，每天在「台大視聽社」鬼混看電影。昨天他首度以哲學觀點剖析自己的電影來時路，從「第一人稱的Me」探究我是誰、再陸續談及「性向 發現中」、「哲學 好好玩」，並坦承他拍電影必定具備「時代的新詮釋」，讓他能「用電影寫論文」，記錄當下的「青春不朽、 愛情萬萬歲」。

他更舉例拍攝《花吃了那女孩》性向「選擇」時，正逢2008年的北京奧運與台灣大選。拍《消失打看》正逢台北推展都更，拆拆建建讓他感慨天下沒有永恆的事物。拍《相愛的七種設計》時，台北正爭取世界設計之都，讓他驚覺「設計是種善意的欺騙」，而《自畫像》更是他在目睹太陽花運動後，對「藝術與政治」的喟歎。

曾出任第53屆金馬獎評審的陳宏一，既念哲學又是水瓶座，似乎永遠不停在思考與創新。今年他的電影新作《揭大歡喜》，更是他在台灣歷經同婚在公投失敗、通過同婚法律等事件後，決定重新詮釋向來都由男性演出的莎翁名劇，講述一群男女追求愛情的趣事，他與台灣莎劇權威導演魏瑛娟，突發奇想將片中所有角色全都改由女性飾演，除顛覆400年來的莎翁劇史。電影將於3月12在台上映。

(中時 )