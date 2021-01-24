感情最忌諱就是拿來考驗，一名26歲女子，透過相親認識年薪百萬，條件看起來相當優質的對象，兩人隨即墜入愛河，交往不到半年，就決定結婚，想不到新郎在喜宴上，仗著已經結婚「老婆不敢生氣」，被兄弟慫恿「惡整」岳父，導致結婚喜宴直接慘變離婚。

來自大陸的婷婷（化名），相親認識劉姓男子，雖然劉男家境一般，不過靠自己努力，念到研究所畢業後，獲得年薪百萬的工作，因此婷婷對劉男印象很好；至於劉男則被婷婷外貌吸引，加上身材玲瓏有緻，因此對婷婷展開猛烈追求，沒多久兩人就開始交往。

交往不到半年，婷婷與劉男決定步入禮堂，劉男也花費大約50萬人民幣（約台幣222萬）舉辦婚禮，喜宴相當氣派，當天新人的許多好朋友，也前往參加婚禮沾喜氣，不過劉男兄弟們發現岳父都不喝酒，詢問下才知道原來岳父對酒精過敏。

結果劉男兄弟們一聽，打起歪主意，要劉男偷偷將岳父飲料換成酒，而劉男因為愛面子，怕拒絕會被兄弟嘲笑，且認為「結婚了老婆不敢生氣」，真的讓岳父在不知情狀況下喝酒，導致岳父緊急送往醫院，氣壞的婷婷當場提出離婚，就算劉男不斷道歉也無法挽回。

(中時新聞網)