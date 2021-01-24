香港導演陳木勝去年8月因鼻咽癌離世，享年58歲，他生前曾拍過多部名作，挑選演員的眼光更是相當精準，讓劉德華、郭富城、成龍、甄子丹等多位巨星轉型，再創事業新高峰。

劉德華和吳倩蓮1990年主演電影《天若有情》中，演繹了一段小混混與千金小姐間刻骨銘心的浪漫生死戀，感動了華語地區的觀眾，這部電影就是陳木勝的處女作，為紀念30周年，該片近日也在台重新上映。劉德華又在2011年出演了陳木勝的《新少林寺》，從一開始狠心的軍閥少帥到後來放下仇恨出家為僧，將心境上的轉換與失去親人時的悲慟都詮釋得相當完美，在陳導的作品中，都能看到劉德華新的面貌，讓他成功站穩天王地位。

郭富城面臨事業瓶頸，被港媒譏為「谷底王」時，也是靠著陳木勝的《三岔口》成功翻身，郭富城在片中塑造的警察形象塑造，讓觀眾印象深刻，他也憑藉該片拿下了金馬影帝。 郭富城曾在訪問中提到，自己就是因為陳木勝導演，才真正理解到演員應該怎麼去拍戲，並在陳木勝的引導下，才將事業重心漸漸轉到電影上，成為獲獎無數的實力派巨星。

從1998年的《我是誰》開始，陳木勝一共執導過成龍主演的三部作品，成龍在2004年經典作品《新警察故事》中，有一場他從香港國際會展中心樓頂跳下的高潮戲，危險又精彩的畫面轟動全亞洲，成龍在2006年以《寶貝計劃》回歸喜劇，觀眾們又再度見到他獨特的喜劇表演方式。

陳木勝與甄子丹合作的2部港劇《洪熙官》與《精武門》均打破當時亞洲電視最高收視紀錄，負責武術設計甄子丹更在這2部作品後成立了自己的團隊「甄家班」，不過2人一直沒有在電影中見過面，直到2019年的《怒火》，聯手打造了街頭火拚的精彩動作場面，但陳木勝在拍攝時已驗出罹患鼻咽癌末期，拍完已無體力參與後製，便由甄子丹的團隊接手完成，該片也成了陳木勝的遺作。

(中時 )