20歲的林姓男子指控公司員工偷錢後不知去向，要求一名15歲的少年負起介紹人的責任，22晚上林教唆多人強押少年上車，打算到萬華區西門町等候家人拿錢贖人，所幸巡邏警方及時接獲消息，趁少年母親與林等8人碰面之際，將嫌犯一網打盡，訊後依妨害自由、恐嚇取財等罪移送偵辦。

15歲少年介紹朋友到林的公司上班，近日卻將到林的電話，告訴少年，介紹的朋友不但消失不見，還捲走公司10多萬的貨款，要求少年負起連帶責任，幫朋友還錢，直到少年的朋友出面才能脫身。

22日晚上10點多，林找人到少年位於新北市五股區住處，要求他出面談一下，但雙方一碰面，林等人將少年押上計程車，前往萬華區水門外與另外4人會合，並打電話給少年的母親，要求拿30萬元解決，否則少年就不能回家。

少年母接獲消息後心急如焚，隨即前往西門町營救兒子，23日凌晨經過成都路時，看到警方設置的路檢點，立即上前求助，並將始末告訴警方，隨即配合警方要求，趁林男打算收錢放人之際，與警方配合，一舉逮捕林等8人。

不過少年獲救後，對於案情卻有所隱瞞，不願說明警方說明林嫌的工作內容，警方將後續調查釐清案情。

(中時 )