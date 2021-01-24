中央流行疫情指揮中心今(24)日稍早召開臨時記者會，針對回溯1月6日至19日醫院感染事件相關範圍的出院病患及其同住者、陪病者同住者等，即日起全數列入居家隔離至出院後14天。新光醫院內科部主任、感染科主治醫師張藏能指出，病患就醫有健保卡紀錄，但探病、陪病者，藥商、送貨員等卻很難追蹤，若未對院方誠實以告過去足跡，很可能成為潛在的破口。

張藏能說，即日起去過部桃的人都需要居家隔離14天，但是除了就醫有健保卡紀錄的患者，探病、陪病者，藥商、送貨員或其他工作人員等卻是很難追蹤的一群。

張藏能以自身案例來說，18年前有位病人有去和平醫院探病，探病完幾天出現腹瀉症狀，於是到了新光醫院急診，由於當時和平爆發群聚感染，他害怕自己會被排斥，所以並沒有告知院方曾經去過和平探病，但後來急診醫師發現該患者左肺有浸潤，於是送到隔離病房採檢後確診為SARS，後來插管治療後出院，要不是急診醫師謹慎仔細，否則很可能院內爆發。

張藏能說，近期部桃群聚新增個案都是親密接觸者，沒有突然從社區出現的案例，所以若是探病、陪病者沒有誠實以告足跡，也很難保障疫情不會擴大，未來幾天將是關鍵。

(中時 )