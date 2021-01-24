部立桃園醫院再爆疫情，中央流行疫情指揮中心今（24日）宣布2例本土COVID-19個案，為一名出院個案（案889）及同住家人（案890）。其中案889從被劃為「綠區」的12A病房出院13天後確診，感染源尚無法釐清。對此，一位網友分析個案傳播路徑後，直言這根本是本土疫情中「至今最恐怖」的案例。

指揮中心指出，今日確診的60多歲病患（案889）於今年1／8至1／11期因病住院，住院期間由案890陪病，並於1／11出院。不過案889自1／20起出現發冷、疲倦等症狀，1／23因其他疾病醫時，被發現體溫過高，醫護立即隔離採檢，於今日確診；而案890也曾於1／20出現喉嚨痛、22日出現發燒症狀，經衛生單位安排採檢，於今日確診。指揮中心表示，目前2個案屬「未知感染源」，疫調正在進行中。

對此，一位網友於PTT上直呼「案889是不是至今最恐怖？」該網友指出，案889來自都沒有人確診的12A病房，被指揮中心列為「綠區」，如今住院後被驗出確診，他直言「這代表12A一定有人傳給889」。

假設這名傳染者為B，那麼他又接觸多少人？另一個問題則是，「誰傳染給B的？」該網友說，這名潛在傳染者B，還可能不只有一個人。何況案889出院後還往外跑，「又接觸多少人？要匡列多少人？」網友坦言，可怕的就是不知道12A的誰傳給案889，「那個誰又跑去哪，又是哪個人傳給誰的？這邊連不起來真的很難抓」。

對此，指揮中心今針對部桃群聚擴大，傍晚招開記者會時宣布，將全棟醫院住院大樓改列為紅色警戒，宣布曾在1／6至1／19探病、住院、陪病的家屬進行居家隔離，並自即日起生效。被匡列到的民眾即刻起禁止外出，應等候衛福部、民政、警政相關單位聯繫。指揮官陳時中預估，受影響的民眾恐波及5千人。

(中時新聞網)