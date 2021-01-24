「香港學生在台關注小組」向媒體投訴，指稱東海大學男生宿舍日前發生流浪漢闖入等情事。東海大學今天晚間回應指出，東大非常關心校園安全，全天候24小時規劃校安人員、保全人員及住輔人員值班等多重照護，校方人員發現男生宿舍有流浪漢闖入，即報警處理，校園安全絕對無虞。

東海大學強調，東大不但校門口長期設置管制站，校園內還有24小時校安人員、保全人員及住輔人員值班，另外，學生宿舍規劃有88名棟長，隨時反應相關問題。此外，也有學生組隊巡查，夜間還有警力巡邏等。

至於男生宿舍日前傳出有流浪漢闖入一事。校方表示，相關人員發現後，立即報警處理，在校安方面無虞。此外，境外生的生活與學業照護工作，除國際處「國際學生交流組」小組輔導外，主要還有學務處、導師、校安中心，不分本地生及境外生，一視同仁擔負照顧輔導責任，並跨單位齊力提供學校學子安心就學的校園環境。

(中時 )