台南市西港慶安宮今年除夕原預定發放7000個歲錢，改為日後發放。（劉秀芬攝）

台南市六甲古廟恒安宮每年設計不同的發財金紅包袋。（六甲恒安宮提供／劉秀芬台南傳真）

農曆年除夕時，許多民眾喜歡到宮廟排隊領歲錢，添財運保平安，因新冠肺炎疫情延燒，每年除夕夜舉辦開廟門發歲錢活動的台南市西港慶安宮，當天不發歲錢，考慮日後再發送給點光明燈信徒；下營上帝廟也是改發送給點斗燈的信徒；學甲慈濟宮保生紀念金幣如何發放則待27日開會討論。

西港區慶安宮自2002年開始發送除夕夜歲錢，甚受民眾喜愛收集，每年約有5000位民眾排隊領歲錢，廟方也收藏12位值年千歲歲錢集結成套。

慶安宮主委黃勝家表示，去年發放歲錢7000枚，其中有660個還加送100發財金，因疫情影響景氣，許多人收入減少，今年原本將在歲錢紅包中加碼發放共8萬8000元發財金，讓拿到的民眾驚喜一下，但為了配合防疫，除夕當晚不發歲錢，擬改在日後民眾點光明燈時再贈送。

已於除夕夜發放歲錢17年的下營上帝廟，每年除夕晚廟前數條排隊人龍綿延數百公尺，廟方不僅發歲錢，還準備發糕、甜粿、糖果等點心。上帝廟發行歲錢今年是第2版的第5年，正面是輪值的五上帝，背面是牛年生肖圖，因應防疫，已製好的4000分歲錢將於日後贈送給點斗燈的信徒。

此外，學甲慈濟宮往年初一、初二都會贈送信徒保生紀念金幣，慈濟宮董事長王文宗說，會配合防疫政策，27日召開董事會討論發送方式。

六甲古廟恒安宮拜頭香、分送發財金及紅蛋已有10幾年傳統，今年發財金紅包已設計好了，預計發送3000分，配合防疫政策，恒安宮取消大部分表演活動，只留團拜、稜轎底、分送發財金及紅蛋，新春期間，廟口廣場依舊展出辛丑年彩繪燈籠作品。

(中時 )