賈靜雯和修杰楷婚後生下咘咘、Bo妞，夫妻倆不時在網上曬出家庭生活，一家人受到許多喜愛，昨（23日）趁著假期好天氣，賈靜雯帶著女兒到陽明山踏青，曬出一系列出遊認證照，兩個萌娃的暴風成長近況也意外掀起討論。

賈靜雯和修杰楷婚後分工合作，誰休假就負責家裡事務，昨天修杰楷出門工作，就由賈靜雯帶小孩，趁著舒服的好天氣，她帶著咘咘、Bo妞到陽明山玩耍，途中還到草泥馬餐廳用餐，Bo妞更開心到整個人抱住草泥馬，看來玩得不亦樂乎。

賈靜雯也感性發文表示：「天氣舒服，一起開心跑跳，真好，疫情期間，曬太陽就對了。一切在小心中過日子🙏珍惜能走走跑跑的小時光⋯⋯真心盼望一天比一天更好」。

賈靜雯曬母女三人合照，咘咘、Bo妞讓網友驚嘆長大好多。（圖／翻攝自IG）

咘咘、Bo妞開心和羊駝互動。（圖／翻攝自臉書）

照片中，母女三人同框的畫面格外引起網友討論，只見5歲咘咘站在賈靜雯身旁，身高已經超過媽媽的腰部，而3歲的Bo妞則是一開口燦笑，就可看到她門牙全掉光，有討喜可愛的感覺，兩萌娃暴風成長的模樣，引來大批網友驚嘆長大好多，紛紛留言「姐妹長大後，一個像爸爸，一個像媽媽」、「越大越漂亮」、「咘姐已經有巨星範兒」、「Bo妞的牙齒好可愛」，女星陳艾熙也驚呼：「怎麼瞬間這麼大了啦」，成為討論亮點。

(中時新聞網)