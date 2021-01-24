部立桃園醫院今（24）日再新增案889、案890兩例本土個案，但因為感染源不明，晚間指揮中心再度召開記者會，宣布整個部桃醫院升級為「紅區」，並擴大追溯醫院接觸者，預計約有5000人需強制隔離並採檢。對此，不少網友也暖心喊話替醫護人員加油，更呼籲全民都應該要戴好口罩、勤洗手，做好基本的防疫措施。

今日新增的兩例本土個案中，案889曾在1／8日至1／11於部桃住院，案890為陪病者，在出院第13天後兩人雙雙確診，由於感染源仍不明，陳時中在晚間的記者會上宣布，1／6至1／19曾在該院出院的病患和陪病者及其同住人等，即日起都需居家隔離14天，並於期滿後採檢，預估將有多達5000人受到影響。

對此，不少網友認為從一開始早就該這麼做，而且需要暫停入境，才可能有效停止疫情持續擴大，「很可惜，一開始就該這麼做可算超前部署」、「雖然這樣做沒錯，但真的有點慢」、「第一天時就應該這樣做了…」、「把病毒都散播出去了，現在才要回頭追溯隔離，有用嗎？」、「境外不禁，光喊加油，病毒就會消失？這次的擴散就是這樣來的，叫醫護人員加油，卻一直增加他們的負擔，政府應該有所作為」、「一直開放境外移入感染，肯定會變成本土感染！不停止境外移入感染讓醫療人員疲於奔命，等真正台灣人民需要時已醫療崩潰了，淪陷只是時間早晚問題」。

不過也有人持反對意見，並向身處第一線的人員暖心喊話，「如果防疫那麼簡單，那全世界怎會燒成這樣！一路以來我們做得好，是我們相信專業，醫護奉獻，全民團結！」、「能撐到現在已經很了不起了，多給點鼓勵給所有防疫人員吧！然後你各位自己減少出門，天佑台灣！拜託了」、「部桃加油，醫護加油，桃園加油！大家一起撐過去」、「各級防疫工作人員及第一線防疫醫護人員…辛苦了！加油」。

(中時新聞網)