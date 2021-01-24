新冠疫情延燒至今，除疫苗外，藥物的研發也刻不容緩。加拿大蒙特婁的研究團隊23日宣布，他們發現常用於治療痛風的「秋水仙素」（colchicine）有助治療新冠肺炎，未來可望成為首款能夠有效對抗新冠的口服藥。

蒙特婁心臟研究所（Montreal Heart Institute）發布消息稱，研究團隊在美、加、歐洲、南美、南非針對4488名新冠患者展開隨機、雙盲、安慰劑對照研究，其中經核酸檢測（PCR）確診的4159名患者服用秋水仙素後，住院情況降低25％，仰賴機器供氧的狀況減少50％，死亡案例則下降44％。

該機構研究中心主任、本研究小組負責人塔迪夫（Jean-Claude Tardif）表示，秋水仙素能有效避免患者出現「炎症風暴」（cytokine storm，又稱細胞激素風暴或細胞介質風暴，指人體人免疫系統出現「過度防禦」行為，不僅會對抗入侵者，也會造成自身損壞，嚴重時可能導致患者死亡）的危險現象，進而降低併發症出現的機率。

研究所表示，本研究是全球規模最大、針對非住院新冠患者的口服藥物試驗。試驗結果可讓秋水仙素成為「世界上首個可用以治療新冠非住院患者的口服藥物」。

塔迪夫則強調，這種藥物有助迅速緩解醫院床位爆滿、甚至是超負荷的現象，也能降低醫療財政負擔。由於秋水仙素早就已經在各國廣泛使用，因此也毋須等待衛生部門審核上市。

秋水仙素又稱秋水仙鹼、可樂喜錠，常用於治療和預防痛風。先前全球高度關注奎寧、瑞德西韋等新冠藥物，但實驗後發現奎寧類藥物的效果不如預期。

(中時 )