市府派員前往烏日區台鐵新烏日站消毒。（台中市政府提供）

國內疫情持續升溫，面對防疫如同作戰！台中市神岡區一名台商21日從大陸返台，居家檢疫3天就離開住處7次嚴重違反防疫規定。台中市政府24日將其強制移送集中檢疫所，並將依法重罰至少50萬元；環保局還出動防疫消毒大隊，針對社區環境及周邊街道進行消毒，確保社區安全。

民政局表示，神岡區該名40多歲的男子，返國後入住神岡區社區大樓，當天晚上就溜出門，大樓管理員見他屢勸不聽便通報當地里長；里長規勸還被他嗆聲，里長氣得蒐集他外出的相關證據送到民政局，依法究辦。

民政局長吳世瑋說，該男子雖辯稱外出是因沒東西吃，要購買檢疫期間的食物，但這並非是外出的理由，24日已強制移送集中檢疫所。衛生局指出，男子返國3天外出7次，依照防疫中心罰鍰計算違規外出次數與在外停留時間，至少重罰50萬，目前正釐清相關違法事證

市府指出，環保局防疫消毒大隊，特前往神岡區該男子住的社區進行消毒外，還加強消毒人流移動聚集的高鐵、台鐵車站等重要交通場站及周邊街道，及大型營業場所如商圈、夜市等，加強戶外公共環境消毒，確保民眾健康及環境衛生，避免疫情再度升溫。

(中時 )