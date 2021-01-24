民進黨桃園市議員王浩宇被罷免後，無黨籍高雄市議員黃捷的罷免案也將在2月6日投票。民進黨主席、總統蔡英文表態力挺後，Wecare高雄、487先生、民進黨副秘書長林飛帆等人也都力挺黃捷。「逐柯攻城師」粉專表示，民進黨把罷免炒得那麼熱，讓選情產生一點微妙的變化了。

臉書粉專「逐柯攻城師」今天在臉書貼文表示，蔡英文以總統之姿，下令全黨動員挺黃捷，先是Wecare不知道哪來的經費買廣告，還有487先生、林飛帆都相繼出來挺黃捷，把罷免炒得那麼熱，讓選情產生一點微妙的變化了。

該粉專分析指出，以王浩宇的情況來看，罷免黃捷如果得不到中間選民，比如時力或民眾黨支持，要跨過25%罷免門檻是有點困難的，但是現在綠營把黃捷跟一堆第三勢力討厭的側翼綁在一起，等於把選戰拉高到「討厭民進黨」對決的層次，原本罷免案不會過的黃捷都快被綠營搞死了。

該粉專認為，外面傳言民進黨其實想要罷黃捷，以保2022高雄民進黨議員席次的傳言，看起來還蠻真的。另這次罷免黃捷的另一個觀戰重點，就是時代力量的態度，黃捷曾經是時代力量的明星議員，在人頭黨員事件後退黨。對於黃捷這位前黨員，時代力量到底要遞出橄欖枝，還是會一起罷免這位背棄時力的叛徒，相信大家都很感興趣。

網友紛紛表示，「民進黨想罷免黃捷很正常，黃捷一副想往上爬的有志青年模樣，民進黨當地的人馬，沒理由讓這個同性質的外人搶去他們的政治利益。」、「去年罷韓光鳳山區有11萬多票；而市長補選，鳳山區陳其邁得票獲8萬2千多票高達7成得票率，真的是綠到出汁的艱困選區。」、「真不知道小英是在幫她還是害她」、「超有趣的。把本來罷免不會過的議員變作祭品。」

本來黃捷的罷免案我是沒什麼興趣的！畢竟王浩宇可以一天可以連發19篇文打柯文哲，黃捷打柯算是「溫柔」了。 但是現在有趣的是蔡英文以總統之姿，下令全黨動員挺黃捷，先是WC不知道哪來的經費買廣告，還有487先生，領九萬先生都相繼出來挺黃捷，把罷... 由逐柯攻城師發佈於 2021年1月24日 星期日

(中時新聞網)