日本AV女優辻井穗乃果（辻井ほのか）是知名的「長舌婦」，擁有不少死忠粉絲，然而AV女優最擔心的就是和親朋好友的相處狀況，日前她在推特上分享和家人的互動，透露父母不會擔心她拍色情片，倒是她之前和知名AV女優波多野結衣一起拍片，讓父母反應超激烈。

辻井穗乃果表示，當時家人發現她和波多野結衣激情床戰，十分不能接受，還提醒她：「女生跟女生不能結婚，不可以這樣唷！」擔心女兒會變成同性戀，得知父母的想法，她也耐心解釋那只是工作需要而已，「放心，我不會和女生結婚的。」由此可見，家人雖然擔心女兒性向，但並不反對她拍攝AV。

而另一名AV女優東條夏（東條なつ）就沒那麼幸運，由於家人並不知道她在拍攝色情片，因此只要她在推特曬出袒胸露背的辣照，甚至只要是露出內衣肩帶，媽媽看到就會十分生氣，讓東條夏崩潰地說：「但我現在的工作卻是直接把屁股和胸部露出來，天啊！」

不少AV女優下海原因都是為了錢，過去前AV女優澀谷果步也曾透露，AV最高收入大約是3000萬日元（約台幣818萬元），漲了7倍多，她更公開薪資明細，片商X給55萬、片商Y給40萬、片商Z的販促活動2萬元、偶像活動費2000日元，另外還有每週雜誌採訪（無拍攝）5000元等。

(中時新聞網)