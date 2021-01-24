王浩宇16日遭到罷免，即將卸下桃園市議員一職，而在罷免前王浩宇曾多次提出罷免團體在宣傳過程中，在文宣以及募款的過程中有出現違反選罷法的問題，而昨(23)日王浩宇更在臉書發文表示，民進黨一直以來都希望修改法律上罷免兩方在募款上的問題，但卻遭國民黨阻擋，若最後罷免團體真的遭到裁罰，「知道該怪誰了吧？」

根據監察院在12月24日的新聞稿指出，因為「民眾檢舉」，所以監察院依法進行調查「倒宇天光 全民響應-罷免王浩宇群眾集資計畫」及其發起人疑涉違反政治獻金法規定收受資金案；而本案係依職權查詢相關事證，並就有利及不利事項一律注意，將於彙整查詢結果後，提報本院廉政委員會討論。

王浩宇表示，關於罷免無法募款的問題，他也表示這相當不合理，但在這件事情上怪罪於民進黨查水表則更加不合理。王浩宇指出，民進黨立委早在去年5月就提出了相關修法，要讓罷免領銜人、被罷免人合法收取政治獻金，這個政治獻金法修正案卻被國民黨擋下來，到現在還沒有辦法通過。

「所以，到最後罷王團體如果真的被罰1350萬，知道該怪誰了吧？」王浩宇表示，監察院真的只是依法行政，拜託罷免團體們不要再為難基層公務員。

(中時新聞網)