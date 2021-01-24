私募股權基金（PE fund）的資金部位相對龐大，國際大型資金及其業者經歷新冠疫情，對台灣的投資興趣愈加明確，私募股權投資業（PE）力求結合本土金主並以投資台灣，以求在台灣生根。

股權投資協會理事長邱德成表示，希望促成政府開放保險業資金投資於國內PE事業，導引龐大法人資金壯大本土PE基金等專業投資機構，最終目的還是要讓「台灣的錢，真正注入產業投資」，以加速政府的5+2產業的投資速度。

邱德成早自2016年起擔任股權投資協會理事長，而股權協會從2013年起，當時是副理事長的邱德成就和理事長林坤銘，爭取開放保險公司的資金投資PE事業。邱德成強調，開放保險業投資在國內的PE事業，將大大協助國內專業投資機構.壯大實力。

去年已主動舉手願意擔任主管機關的國發會，由主委龔明鑫近期邀約潛在業者對話，除了說明政策近況，並進一步釋放政府利多，其中包括研議保險業資金轉投資私募股權基金（PE fund），惟國發會亦要求業者需”自我組織”起來，作好自我業內管理的工作，包括PE基金的定義與業界自律規範等。

為加快政策面聚焦的進度，龔明鑫已與台灣併購與私募股權協會MAPECT層峰見面，規畫再與股權投資協會對話。據悉，MAPECT已向國發會說明，PE基金可以做的事及注入產業，遠大於創投業或5+2產業所需要，目前台灣產業及個別企業需要外援資金協助重整，方能讓企業及產業加值，PE基金是最佳的資金提供及專業協助。台灣併購與私募股權協會MAPECT的成員豐富且多元，包括科技業、銀行／證券，律師和會計師等等。

邱德成目前亦兼任新光人壽副董事長。他指出，台灣的資金很多，主要又在保險公司，台灣的保險公司有上兆元資金投資海外，只要拿其中的1％來投資台灣，就抵的過台灣全體創投每年的投資金額，最適宜的作法，是保險公司透過股權投資事業或基金來支持國家產業發展的政策，「應該是最有效的對策。」

有關創投事業與私募股權投資事業的區隔，邱德成表示，現階段的台灣，創投應該多往新創及早期投資，多扮演天使投資的角色；而PE基金應該關注政府引導的戰略產業、大型專案的投融資，以及大企業併購新創事業的撮合。

(工商 )