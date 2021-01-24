中央流行疫情指揮中心今公布部立桃園醫院新增2立確診個案，指揮官陳時中指出，1月6日至9日曾於該院出院的病患與陪病者，即日起須進行居家隔離14天，目前桃醫全棟列風險區，估計約有五千人受影響。名嘴羅友志忍不住提出3大疑點痛批，陳時中用台灣人生命大豪賭，為何不聽前衛生署長楊志良的話？

資深媒體人 羅友志（攝影／范佐意）

陳時中在今日晚間的記者會坦言，因這五千人當中的陪病者、探病者恐怕無法全數掌握，緊急公布的隔離決定，是結合疫調人員、專家意見，以及評估整體量能足不足後才做出的決策。他呼籲被匡列的民眾即刻起勿外出，應等候衛福部、民政、警政相關單位聯繫。

但對於陳時中所言，羅友志24日透過臉書貼文痛批，陳時中將「全院列入紅區」，但是非封院（不出不進），明顯硬是留一個「之前隔離14天期滿，採檢後可能可以出院」的「可出不進」來堵住「這不是封院嗎？」的嘴。

但他認為，有幾個關鍵問題必須釐清：

第一、這幾天在綠區的家屬，有沒有突然被告知，「2021/01/24，18:00後隔離14天」，這塊記者會沒人問，如果有，這些人感受是不是跟2003/4/24那天感受一樣，「我被封了」？只是17年來的教訓、演練、檢討，多了兩個字「關懷」？

第二、這幾天進去過院區的所有相關人員（加上院區的約5000人）隔離14天，派「警察、民防、衛生人員追查」，這比當年和平醫院「警察、消防、衛生人員追查」不是一樣？

第三、萬一醫院隔離14天後，回到社區陰轉陽，後果將無法控制...陳時中的「最高規格」（補破網），堅持「我沒有跟邱淑緹一樣封院」，但賭上的是天佑台灣...羅友志感嘆，他誠摯希望陳時中這次賭對了。

最後，他也呼籲大家好好想想，這陣子陳時中正在追殺楊志良、前台北市衛生局長邱淑緹，但他後續防疫措施，是不是一步步在做她們「建議」（用不中聽的話）的事情？

「全院列入紅區」，但是非封院（不出不進）！ 硬是留一個「之前隔離14天期滿，採檢後可能可以出院」的「可出不進」來堵住「這不是封院嗎？」的嘴！ 問題是 1、這幾天在綠區的家屬，有沒有突然被告知，「2021/01/24，18:00後隔離14... 由羅友志 友話直說發佈於 2021年1月24日 星期日

(中時新聞網)