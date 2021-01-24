女神安心亞近期進行微創近視雷射視力矯正，近視250度的她，平時戴隱形眼鏡工作，她早就想做近視雷射，但聽友人說要把角膜割開，讓她心生畏懼，遲遲不敢動刀，直到最近推出微創近視雷射，加上不像以往忙碌，便趁著空檔，趕緊完成人生大事！

她說，平常戴隱形眼睛常常畏光、眼睛痛，之前甚至還有隱形眼鏡直接破在眼睛裡的恐怖經驗，以及戴眼鏡常壓鼻樑，經常導致她有頭痛的症狀。沒想到現在從德國引進的微創雷射技術，整個療程時間只要10-15分鐘，「聽著醫生倒數23秒，一隻眼睛就完成了，而且一點也不會痛。」她驚呼，「一走出手術室，哇！太神奇了，只是一開始眼睛有點水霧感，很像開了美肌，有點朦朧美的感覺。」她笑說，修復期真的比想像中還短，眼睛也不會乾乾的，隔天照常追劇，兩天後就繼續主持節目了！做完真的很開心，尤其是雷射後還可以帶美瞳片。

去年到今年因為疫情關係，各行各業受到影響，安心亞也不例外，但她樂觀說：「現在終於有時間做自己想做的事了。」她2020開始經營YouTube頻道，希望用另一個身份讓大家看到更多私底下不一樣的另一面。她笑說：「可以想吃就吃，想生氣就生氣，就把我當作隔壁的鄰居一樣親切。」而她也期許頻道訂閱數能夠趕緊破10萬人，至少贏過本尊安心亞。

安心亞是性感女神，人氣紅不讓。凱洛廣告提供

(中時 )