GUSTOSO義大利餐廳採用低調沉穩的色調搭配高質感原木色傢俱，營造舒適的用餐空間。（慕軒飯店提供）

慕軒飯店GUSTOSO義大利餐廳自即日起至2月5日止，平日（周一至周五）晚間推出「一元復始‧海陸成雙」優惠，凡2人同行點選「山川海岳」龍蝦海陸套餐，並向服務人員出示台幣1元，立享套餐買1送1優惠。

位於慕軒飯店2樓的GUSTOSO義大利餐廳，為歡慶2021新年，限時推出「山川海岳饗宴2500元＋10％」買1送1活動，主菜可品嚐到擺滿漁港直送海味「焗海膽龍蝦搭時令海鮮」，或選擇外皮焦脆內裡軟嫩多汁「原木煙燻牛小排」，雙人用餐可享不同佳餚美味。

套餐另外還有帶有炙燒氣息「蘿蔓凱薩沙拉」，前菜「香煎鵝肝風漬青蘋果搭燉蘋果泥」以肥美鵝肝煎至表面焦酥，搭配白酒、杜松子、檸檬汁醃漬的青蘋果薄片及肉桂蘋果泥，解除油脂肥膩感達到口感平衡；湯品「番茄牛肉澄清湯搭自製義大利餃」義式牧師帽餃包裹軟嫩牛頰肉、瑞可塔起司與奶油乳酪，搭牛肉熱湯品嘗暖胃。

其中特別推薦主食「三星鄉櫻桃燻鴨燉飯搭魚子干貝」，嚴選宜蘭煙燻鴨胸及冬季時令菠菜、蒜苗熬煮，上桌後再由服務人員現刨東港烏魚子與燉飯一同享用，義菜台化饒富用餐趣味。

URBAN331威士忌酒吧於即日起至3月31日止，每周日至周四晚間6點至8點推出「全品項調酒、杯裝威士忌」買1送1活動，免費加入飯店AMAZZING CLUB會員再享時間延長至9點，邀約三五好友愜意品味單一純麥威士忌，或經典款Old Fashion、Cosmopolitan等特調風情。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障

(中時 )