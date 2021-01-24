自《大學生了沒》中嶄露頭角的新生代男星林家佑，近來推出首本個人寫真，23日舉辦簽書會，和攝影師晏人物一起現身大聊拍攝趣事，林家佑也感性分享艱辛抗癌過程與未來計畫，並與粉絲隔空互動，進行指定動作性感拍攝大會，一起度過有笑有淚的下午時光。

《REBORN：晏人物男子寫真》是知名男體攝影師晏人物與演員林家佑合作的攝影集，先前就曾拍攝過林家佑的晏人物，某次聽他提起自己與病奮鬥的過往，覺得心疼又敬佩，故促成了這次合作的機會，晏人物在簽書會上表示，希望能夠藉這本書紀錄林家佑重生歸來的姿態。

林家佑進行粉絲指定動作攝影。（圖／尖端提供）

林家佑進行粉絲指定動作攝影。（圖／尖端提供）

林家佑談起自己從消極面對到自信露出手臂上的20公分傷疤，其實有過一段煎熬的時間：「開刀後很徬徨，很怕不再是原來的自己，復原期內就迫不及待去健身，現在想想當時內心真的很慌。」同時身為模特兒的他也下意識地在工作中隱藏傷疤，一直到後來接受傷疤成為自己的一部分，漸漸調整心態，並在晏人物的引導下，於這次的寫真中將其化為勳章，設計成封面的主要視覺，不僅代表與過往和解，也是一個重新出發的起點。

帶著故事的拍攝現場也讓兩人壓力倍增，殺青後同一天長出蕁麻疹，讓他們大呼不可思議。有一場拍攝為全裸進行，因為信任攝影師過程中十分自然。為了拍攝作品呈現更完美，林家佑也特別加強手臂和胸肌的訓練。

因為疫情關係，本次簽書會的粉絲互動環節調整為特殊指令拍照大會，林家佑依照粉絲盲選的指令，在各種不同的情境裡想辦法嶄露好身材，不管是模擬健身教練、告白或是可愛3連拍的場合，身兼演員身分的林家佑都完美消化，大秀極品猛男肌，讓現場粉絲尖叫連連！

(中時新聞網)