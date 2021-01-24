導演陳玉勳去年憑藉劉冠廷、李霈瑜主演國片《消失的情人節》拿下金馬獎最佳導演，他在1994年拍攝的電影處女作《熱帶魚》今（24）天中午在公視播出，不過他看完後對於消音一事相當不滿，忍不住在臉書上發文怒轟公視，「如果中午時段不宜播出這樣粗俗的電影，那為什麼硬要在週日中午播出」。

陳玉勳在文中提到雖然拍電影真的沒什麼了不起，不過每個畫面、每句台詞都是不少人的血汗，更說如果這是他新作品要在公視播出，對方有意見他很願意改，但《熱帶魚》已經是26年前的電影了，這樣的作法讓他覺得相當不妥，「這是公視耶！不是該有點文化素養嗎？我真的傻眼！不尊重創作者，也該尊重一下過世的文英阿姨好嗎？你們在宣傳上說來看文英阿姨罵人喔，結果把人家消音」。文末再度舉例「一個畫廊展出一幅裸女圖，會去把那張裸女圖露點部位遮住或塗掉嗎？」並強調自己「真的很久沒這麽生氣了」。

對此，公視方面回應：「礙於遵守廣播電視法分級規定，電影《熱帶魚》在公視今日中午播出時，於部分髒話處做了消音處理。處理不周之處，造成導演感到不被尊重，公視誠心感到抱歉。公視謝謝導演的意見，之後會檢討改進；日後會覓時段，重新播出無消音的版本；也感謝所有熱愛國片的觀眾關心。」

(中時 )