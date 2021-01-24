創作才女陳又熙推出全新單曲〈Goodbye〉，出道兩年的她因獨特氣質明星臉及能唱能寫，在獨立音樂圈闖出名號，由於個性獨立加上曾到韓國受一年練習生的音樂薰陶，她勇敢追夢，前年底到美國LONGSTAY半年，接連獲惠妮休士頓專輯御用音樂製作的葛萊美獎音樂大師Gordon Chamber及美國饒舌界巨星OG Mac肯定相繼合作，可謂星途一片看好；原本打算趁勝追擊於去年暑假回台發片，無奈遇到疫情影響讓她多滯留在紐約半年時間，她趁著宅在住所躲疫情的同時更思考人生激發靈感，意外寫出多首DEMO，新歌〈Goodbye〉即是成果之一，讓提倡「宅創作」防疫的陳又熙笑說：「宅在家創作能防疫又能省錢，一舉兩得！」

原本半年多「西方取經」音樂之旅因疫情自動延長成一年，讓待在紐約的陳又熙，最長曾兩個禮拜沒出門，採買民生物品一次就買半個月的量，也靠著跟住在香港的媽媽連線學做菜，她笑說：「宅在家第二個好處除了寫歌外，還學了好幾道媽媽的拿手菜，也是防疫以外的小確幸！」

陳又熙推出新單曲〈Goodbye〉。（Yohee陳又熙 工作室提供）

她也盡量不會到人多的地方去跑，由於沒有交通工具，又不太敢坐地鐵，因此無論哪都靠「兩條腿」走路，曾經一天最多走了快三萬步，也因此練就一身好腿力，甚至還因此瘦了三公斤！陳又熙表示：「一個禮拜走三天路，一次大概三萬步，讓我徹底愛上瘋狂走路！ 不但可以看風景找靈感 ，還讓心情保持愉快 ，甩掉疫情悶在家的憂鬱！」她口罩、消毒液不離身，「只要有出門，每一個小時手部消毒一次，買回來的東西消毒2次、只要出門的衣物會全部褪下洗淨，這些都是保護好自己的動作！」

(中時 )