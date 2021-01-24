集結各界善心人士捐款，台南市下營上帝廟連續10年舉行寒冬送暖活動，24日於廟前廣場贈送低收入戶、弱勢兒少紅包及白米，共發出64萬8500元及白米820多包，下營區長李宗翰、台南市議員陳秋宏、尤榮智，吳通龍祕書楊瑞勤、立委賴惠員主任曾麗玉也到場幫忙。
下營上帝廟主委洪和全表示，上帝廟多年來持續辦理寒冬送暖活動，由各方善心人士捐贈，去年因為景氣不好，加上年初數波寒流，讓善心人士覺得弱勢家庭更需被幫助，因此今年捐款多了十幾萬，捐贈白米也多數百包，讓人十分感心。
上帝廟今日共發送低收入戶每人2500元紅包、弱勢兒少3000紅包，以及各10公斤白米，未發送出去的白米，也將送給安養機構及有需要的學校。
值得一提的是，下營上帝廟長年推行愛心早餐活動，提供附近偏鄉弱勢學童早餐費、獨老愛心便當，去年一整年就募得近250萬元，涓滴捐款來自全省各地，還有人長年每月固定捐贈數百至千元，有些合作早餐店老闆還免費幫學生早餐加量，大家一起做善事，溫暖人心。
(中時 )
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