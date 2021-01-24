鳳凰藝能總經理黃建福、湯媛媛、瑭霏、相博濤。（民視提供）

民視鳳凰藝人瑭霏、顏曉筠、楊淨宇、郭雅茹、顧子歆、戰浩瑄、林亭均 、周 沁、張怡庭 、許博維、湯媛媛、林星慧、邱紫庭、詹景富、車冠德、相博濤、蔡天嘉、邱品誼等18位藝人，在經過11堂的台語訓練課程後，於日前進行總驗收，民視最新八點檔《黃金歲月》製作人黃錦鳳也前往為八點檔選角。

瑭霏表示，這次的老師是《做工的人》語言指導「林良儒」，老師上課非常用心，也很細心回答，大家都受益良多，非常期待自己能夠繼續在台語上精進。郭雅茹則開心除了學台語以外，還學到了自信，更讓她印象深刻的是老師在成果發表會時，總結說的一句話「台語課是從現在開始」，提醒他們雖然台語課程結束了，但在未來日子裡想辦法讓自己每天都在學台語，多聽台語歌，多跟人家講台語等等的，都讓她受益良多。

民視鳳凰藝人接受台語總驗收。（民視提供）

顏曉筠說，老師是冷面笑匠，本來上台語課會緊張，但老師愛說笑的方式讓大家都放鬆不少，也讓她演出八點檔時更得心應手，加上拍《多情城市》時，王瞳、高欣欣等人都很主動指導她，每一位都是她的台語老師。

(中時 )