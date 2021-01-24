臨時被要求協助通知約5000人居家隔離，桃園市衛生局燈火通明。（賴佑維攝）

部立桃園醫院群聚事件持續，中央流行疫情指揮中心宣布回溯隔離措施，估計5000人居家隔離。桃園市政府臨時接獲通知，連忙作業。桃園市新聞處轉述，桃園市長鄭文燦已經和行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中聯繫，市府將全力配合，衛生局將連夜作業協助居家隔離。

鄭文燦說，防疫視同作戰，要設想最嚴格的狀況，此次中央疫情指揮中心高強度的擴大隔離，目的就是要降低醫院及社區的風險，市府會全力配合。另外居家隔離可以與家屬同住，不必擔心檢疫旅館數量，市府也呼籲同住家屬注意居家清潔消毒工作，若有任何問題都可以撥打1922或是衛生局關懷專線。

記者實際到衛生局外查看，晚間疾病管制科燈火通明，也有人員叫外送吃晚餐。不過有人員透露，臨時接獲中央通知，真的是手忙腳亂，抱怨5000人根本不知道怎麼通知。他說，要是到天亮還通知不完，民眾出門工作該怎麼辦。此外半夜民眾若都在睡覺，到底誰能等候通知？

(中時 )