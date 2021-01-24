常聽到有人會說「無法離開台北」，就算中南部居住品質較佳，也吸引不了居住在台北的居民，這讓有些人相當好奇，台北房價高、居住人口也多，到底有甚麼優點讓人離不開？對此有網友列出「就算窮也要住台北」的優點，意外掀起共鳴。

住在台北究竟有什麼好處？該網友在PTT論壇上發文表示，就算是「貧窮階級」，也可以享受到的10項優點，像是對行人友善、大眾交通完善、醫療體系發達、空氣品質佳、治安良好、食安保障、工作機會多、教育環境好、公家機關依法行政、時尚生活等；且對有錢人來說，更多了藝文、高級餐廳、名流社交圈等優點。

網友解釋，這些優點在其他縣市就是「缺點」，他舉例有次回鄉下，只是檢舉隔壁鄰居打麻將太吵，結果對方竟拿開山刀來嗆聲，報警後警察也只說了一句「他又沒砍你」，回應讓網友非常傻眼；至於大家最關心的物價問題，網友表示，就算大安區也可以找到50元便當店，認真找都會有替代方案。

不過也不是沒有缺點，其中犧牲最大就是居住品質，例如非台北地區，可以買到三房附平車的房子，同價格在台北只能換修修補補的30年老公寓；或是近年來許多人選擇住外圍重劃區，像是林口、三峽等，還是得用通勤時間，換取較好的居住品質。

(中時新聞網)