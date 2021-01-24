中央氣象局指出，今（24）晚至明（25）晨仍受東北季風影響，低溫約12至15度，白天起各地多雲到晴。不過到了周二（26）晚起，另一波東北季風再度增強，加上冷氣團影響，迎風面降雨增多轉涼，周四、周五（28、29）更是「乍暖還寒」，氣溫較冷，要到周六（30）白天起氣溫開始回升。

氣象局表示，東北季風持續影響，今晚至明晨氣溫仍要注意低溫，台南以北及宜花地區約12-15度，其他地區16-17度。白天起，隨著東北季風減弱，氣溫回升，北部及東半部地區高溫約21-23度，中南部地區高溫更可達24-27度，要注意西半部地區日夜溫差大；降雨部分，各地大多為多雲到晴，水氣偏少，僅東半部地區有零星降雨。

氣象局「報天氣」粉專指出，本周上半周各地多雲到晴，僅東北部地區有零星降雨，略有春天氣息。不過隨著周二晚起又即將變天，受到新一波東北季風影響，北、東天氣轉涼雨增多，周四、周五受到冷氣團影響，氣溫轉為濕冷。而這波「乍暖還寒」將在周六白天後才會結束，各地恢復多雲至晴的天氣。

氣象局提醒，由於25日東北季風稍減弱，中南部地區位於下風處，空氣擴散條件較差，易累積污染物。其中雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級；高屏空品區為「紅色警示」等級。

(中時新聞網)