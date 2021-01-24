指揮中心指揮官陳時中今晚六點半召開記者會宣布，回溯1月6日至19日出院病患及其同住者、陪病者及其同住者、案889就醫時之相關接觸者等三類人，即日起全數列入居家隔離至出院後14天，若已完成14天居家隔離者，將安排採檢，並持續進行7天自主健康管理。預計部桃專案居家隔離人數將近5千人，為疫情以來最大規模。

此一決定與陳時中下午二時召開的記者會，完全不同，引起外界議論，原來如此重大轉折，是因24日下午行政院長蘇貞昌召開的一場防疫會議，所作出三點決議的結果。

桃疫情不斷升高擴大，今天確診二人來自原本列為綠區的12A出院病患及其照顧者，但感染源不明，顯示疫情已擴及不同層樓，有可能出院病患及陪病家人可能將病毒帶入社區。

為降低社區群聚，蘇貞昌今天在臉書公布，他下午邀集指揮中及跨部會召開防疫會議後作出三大決議，包括一、增列居家隔離對象範圍、二、由警政與民政系統支援後續疫調與通知、三、中央與地方合作提供最大協助；他也於會後致電蔡總統，報告相關決議。

陳時中下午二點宣布，本土案例確診人數今天累積15人，原本列為綠區12A病房發現有案889確診，因應這樣的情況12A、12B和10A原本是綠區，都改列為紅區，病人出院後都要由自主管理改為居家隔離。而12A的醫護人員日前經過採檢是陰性，因應889案例，12A醫護人員再召回採檢，結果還沒出來。但到了晚上，部桃防疫措施拉警報大大升級。居家隔離人數從1301人擴大到5千人。

對此，網友議論紛紛，質疑即時起被強制要求匡列居家隔離的人，基本生活需求怎麼處理？以往居家隔離1個、2個、10個，里長還能定期送送餐、定期關懷，14天後再換一輪，但現在這個規模一次放大到5千人，基層力量真的撐得住嗎？要是有人偷跑出去，指揮中心又如何能追得到？

網友也熱烈討論說，居家隔離14天要面臨的問題不只有飲食而已，家裡日常用品也可能用盡，在全家人一起被匡列隔離情況下，等於沒有人可以出門採購，這份壓力很可能轉嫁到民間外送業者身上，「政府如果沒有任何措施因應，那也不太對」，尤其有些阿公阿嬤還不見得會使用手機叫外送，問題恐怕會一籮筐。

(工商 )