恒大集團旗下新能源車企恒大汽車24日公布，按前五個交易日平均收盤價折讓8％的價格，以每股27.3港元，向6名投資者定向增發9.52億股新股，共集資260億港元。以此計算，恒大汽車此輪估值達到2,667億港元。

澎湃新聞報導，恒大汽車24日公告指出，當日與成宇控股、上宇公司、益榮國際、翠林全球（各認購50億港元股份），以及華人置業大股東劉鑾雄（許家印好友）妻子陳凱韻、中國燃氣控股總裁劉明輝（各認購30億港元股份）分別簽訂認購協議。各方同意在認購協議日期的三個月內完成交割，另外，各投資者同意其認購股份鎖定期為12個月。

恒大汽車指出，此次集資所得將用於加強新能源汽車產業的技術研發、生產投入、償還債務和一般企業用途。

恒大汽車為布局新能源車領域，近年來積極在資本市場籌措銀彈備戰。恒大汽車於2020年9月15日宣布，將向騰訊、滴滴出行、紅杉資本等多位知名國際投資者配售新股，集資總額為39.85億港元。恒大汽車稍後公布，擬在A股科創板上市。

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