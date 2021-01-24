桃園醫院群聚感染擴大，中央流行疫情指揮中心24日晚間召開記者會，指揮官陳時中在會議上宣布，即日起開始3類人將居家隔離，隔離後會再安排採檢，影響人數超過5000人。

台北市衛生局疾管科長余燦華表示，目前尚未收到台北市民被匡列為居家隔離對象的名單，只要確定有民眾被匡列，北市府25日早上就會先打電話通知，並寄發隔離通知書，民眾就須依照隔離程序，待在家中或醫院中隔離。

陳時中晚間宣布，將針對1月6日至19日醫院感染事件的範圍，開始擴大匡列，如符合「出院病患及同住者」、「陪病者及同住者」，以及「案889就醫時相關接觸者」3種身份的民眾，即日起開始居家隔離，，預估約有超過5000人需要隔離。

至於5000人中是否有台北市民，余燦華說，目前還沒有收到中央通知的匡列名單，如確認台北市民有被匡列在內，25日上午就會打電話通知，並立刻寄發隔離通知書，跟居家隔離採一樣的作業模式，提供關懷包、口罩、零食乾糧等物資，並持續關懷追蹤、了解隔離者每天健康狀況，若有就醫需求並給予協助。

(中時 )