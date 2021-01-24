24歲混血辣模木村有希有日本、菲律賓、西班牙3國血統，憑藉著火辣身材和深邃的混血臉蛋，在寫真界闖出一片天，然而日前她卻傳出醜聞，被爆家中有一名男性友人因吸食毒品送醫，儘管她的尿檢是陰性，但形象卻已大崩壞，事後她聲淚俱下道歉，如今又有消息指出她會以「全裸反省」為號召拍寫真集。

根據日媒報導，2019年5月，木村有希帶一名關係親密的男性友人回到家中，然而對方卻因吸食過量古柯鹼口吐白沫緊急送醫，且事後男子還遭起底有詐騙前科，儘管幸運撿回一命卻被判入獄，木村有希沉默數個月，終於在22日晚間透過事務所道歉，承認過去不夠成熟，已經好好反省。

木村有希也在節目《Sunday Japon》上坦承報導屬實，哭著請求外界在給她一次機會，並表示該名男子大她4歲，當時他們確實互有好感，但事發過後已經斷聯，由於木村有希一直都是寫真雜誌的寵兒，之前甚至要提早半年預約拍攝，這次事件又及時止血，有不少出版社都看中商機木村有希的商機，還打主要邀她拍「全裸反省」寫真集，對此木村有希目前沒有回應。

事實上，在這次事件爆發前，木村有希就曾惹出爭議，當時她在節目上批評以Youtuber為正職的人不可信，又說當Youtuber沒有任何職業保障，遭到網友們一面倒怒批，然而她的人氣依舊屹立不搖，還被選為今年十大最高顏值的其中之一。

(中時新聞網)