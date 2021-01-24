部立桃園醫院染疫事件擴大，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今晚表示，回溯1月6日至19日出院病患及其同住者、陪病者及同住者、案889就醫時之相關接觸者，將擴大採檢，列居家隔離14天。宅神朱學恒不滿表示，疫情越來越嚴重，為什麼還要為了台灣面子問題不鎖國？

朱學恒今天(24日)在臉書貼文表示，還記得去年台灣的防疫記者會嗎？那時公開透明有問必答，各國媒體對於天天開記者會告知一切，記者提問詳細說明都感到驚艷。結果現在被側翼弄到粉飾太平，歌功頌德。

朱學恒強調，防疫津貼趕快發，不要再東扣西扣找理由，快發。給他們更多武器、更多休息時間。

朱學恒接著指出，要「鎖國」，不要再讓各種阿里不達的外國人進入台灣，不要再增加醫護負擔。他舉兩個案例質疑說，案883為英國籍10多歲男性、案884為美國籍20多歲女性學生，我國邊防鬆散、PCR（聚合酶連鎖反應）效期過期也都放進國門。在我國疫情越來越嚴重、世界各國病毒異變的時候，為什麼還要為了台灣的面子問題不鎖國？

朱學恒認為，只會口頭說挺醫護，那把7千元所有檢驗的利潤該分的通通給做採檢的醫護，讓他們一天賺3倍錢，他都不反對，問題是利潤分了嗎？像現在醫護如果擔心自己可能被傳染，想採檢，若不符合規定，沒有症狀，7千元還要自己出。國家應補貼讓他們可以短時間不用回家、可以洗熱水澡、可以睡覺的醫護休息站，桃園到現在都還沒有做，中央可以做啊。

朱學恒在直播節目中也表示，側翼又跑出來說根本沒亂扣津貼，去問你身邊的醫護朋友，手上拿到的疫情津貼夠不夠，應是東扣西扣又晚給，然後一個班分一分而已。

(中時新聞網)