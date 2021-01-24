《美國印太戰略框架》。(圖/翻攝自The White House)

《美國印太戰略框架》。(圖/翻攝自The White House)

川普政府交出政權夕，拉高對中國對抗姿態，原國務卿蓬佩奧取消美台官員往來限制，國家安全顧問歐布萊恩提前21年解密《美國印太戰略框架》，突出台灣在「第一島鏈」中的戰略位置。但中華戰略學會研究員張競指出，川普政權在解職前做出這種行為，恐將對美國國安情報系統形成相當危險的漏洞。

張競表示，該份文件原係美國副國家安全顧問博明依據2017年4月3日美國所修訂新頒之Security Classification Guide(SCG)所核定為「機密/不得向外籍人士透露」等級之文件。而今年1月5日經過國家安全顧問歐布萊恩審查核定之解密模式為「部份解密」，許多媒體與評論都未曾注意此等細節。

川普政府臨去秋波搞出這招，其實是自找麻煩。張競指出，未來盟友必然是要搞清楚美國的底牌，特別是經濟商貿供應鏈是環環相扣，東京、首爾、倫敦與坎培拉會不去打探華盛頓對北京的底牌嗎？「不過我倒是很懷疑台北有沒有人想到這個事？有沒膽子去提這碼事？」

張競指出，未來拜登政府上臺後，不可能不與北京相互往來，初期必然是會「試溫、探水、測溫」搞清楚對方底線，而這份文件不就是給北京雙手奉上最好的參考座標嗎？但反過來說，拜登團隊要到何處去找到北京的底牌，拿什麼文件當參考座標呢？川普團隊如此自作聰明，認為可藉此透過戰略清晰來設標定錨，但最後恐怕是弄巧成拙。「看來川普被大陸稱為川建國同志還真有點道理。」

(中時新聞網)