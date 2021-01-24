部立桃園醫院的群聚感染擴大，今（24）日指揮中心更是宣布匡列將近5千人需要強制執行居家隔離並採檢，讓民眾相當憂心，有不少網友也想起了前陣子爆紅的「防疫神單」，若保單生效，只要收到隔離通知書即可拿到10萬理賠金，讓大家紛紛直呼：「現在買還來得及嗎？」。

中央流行疫情指揮中心在今日傍晚的記者會上宣布，即刻起擴大回溯醫院相關接觸者，曾在1／6至1／19出院的病患、陪病者和同住者以及案889就醫時的相關接觸者，即日起都必須強制執行居家隔離，並在期滿後進行採檢，接著繼續7天的自主健康管理；而陳時中也預估，這一波的擴大回溯將會影響至少5000人。

防疫措施宣布後，立刻在PTT引起熱議，有不少網友都想起前陣子爆紅、由台產推出的「防疫神單」，「保單現在還來得及買嗎？」、「10萬塊入帳」、「保單看來超容易中的…這樣就10萬入袋喔」、「有買到500賠10萬保險的人賺到了」、「有買保險就爽領10萬了」、「這5000人若有買500元保險就中10萬元耶」、「5000人應該大部分都還沒投保成功吧」。

事實上，台產在一個月前就推出全名為「法定傳染病防疫費用保險」的防疫保單，只要年繳500元保費，若是收到政府機關開立的「隔離通知書」、「隔離治療通知書」、「檢疫通知書」，可獲得最高10萬的理賠金；不過近日部桃醫院疫情爆發，這個保單也因此爆紅，讓台產緊急宣布將在本月25日下午5點開始，停止受理防疫保單的新申請。

(中時新聞網)