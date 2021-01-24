大陸短影音平台快手即將啟動在港招股程序，港媒引述知情人士透露，快手每股招股價上限達115港元，集資額最高可超過480億港元，比2020年新股集資王京東在港上市集資額345.6億港元更高。

香港信報報導，快手的香港公開發售部分比例僅2.5％，該股將於26日起公開招股。快手的上市估值將介於556億至609億美元，計入超額配售權後，估值最多可增至617億美元。

香港經濟日報報導，快手IPO受到機構追捧，部分機構投資者不惜動用私人關係預訂認購股數。過去兩個多月，部分投資者四處探聽能和快手創辦人宿華等核心團隊牽線的關係，以便拿到額度。市場分析指出，快手備受青睞主要有概念稀有、騰訊持股、商業化潛力三大亮點加持。

值得注意的是，近年來快手和同業抖音等短影音平台成為大陸網路行業的黑馬，不僅從騰訊、百度等傳統網路巨頭手中搶占用戶時數，對傳統網路企業的廣告業務更是造成衝擊，已發展成網路領域不可忽視的勢力。

(工商 )