被形容有世界級地景的台南市龍崎月世界，歷經漫長抗爭反對事業廢棄物掩埋場進駐後，市府也正以著手將其畫入自然地景，西拉雅國家風景區管理處27日也將在牛埔里召開說明會，擬將龍崎月世界納入西拉雅國家風景區，可望帶動地方發展。

龍崎事業廢棄物處理掩埋場設置案紛擾不休，環團質疑衝擊生態、破壞自然地景，全力反對，全案雖喊卡，但地方始終擔心掩埋場死灰復燃，積極爭取列入西拉雅國家風景區及畫入自然地景。

西拉雅風管處去年8月委請專業顧問公司執行可行性評估，歷經現場勘查與資料蒐集等作業後，27日將在牛埔里活動中心舉辦說明會，後續將交由中央審查，展開法定評鑑程序。

目前西拉雅國家風景區涵蓋嘉義縣2鄉以及台南市14區，龍崎一案將提交中央評鑑，由專業委員審查，預估需花1年時間才能確認。

前牛埔里長陳永和說，這是他2014 年選里長的政見，很欣慰終於有機會實現。

(中時 )