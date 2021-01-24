夜市餐飲攤商響應減塑，不提供塑膠袋。（花蓮縣環保局提供／羅亦晽花蓮傳真）

台灣夜市小吃遠近馳名，但常有垃圾髒亂、油煙污水等問題，花蓮縣環保局輔導東大門夜市餐飲攤商，推動不使用一次性餐具、設置油煙防制設備及廢（污）水油脂攔截器等，250家餐飲業者中，有206家表達參與意願，82.4％的攤商加入配合，讓每日垃圾量控制在2千公斤內，且回收變賣價錢也當作鼓勵街友協助環境清潔分紅工資。

花蓮縣環保局針對垃圾減量，去年多次配合縣府年度大型活動，在東大門夜市推動各項自備餐具優惠措施，以一次性塑膠餐具減量為主軸，推動環保杯租賃服務及自備環保杯優惠活動，讓垃圾減量很有感。

東大門夜市榮譽主委林文松表示，去年暑假國旅興盛，垃圾量較前年同期多出2成，但攤商陸續響應環保局的減塑政策並優惠民眾，讓回收分類做得十分確實，且商家針對飲料商品提供減價優惠，或加量不加價服務，使回收飲料杯數銳減許多。

林文松指出，目前東大門夜市每天的垃圾量約2千公斤左右，旺季則有3千公斤，如實完成分類的幕後功臣是一群街友，夜市管委會協助他們，每天工作3小時，一個月除有8千元收入外，還能額外拿到每月變賣資源回收平均約18000元的分紅。

環保局長饒忠表示，環保署改善夜市環境問題，今年1月委由專家學者，一同在東大門夜市進行全國環保夜市環境評選，宣導環境保護觀念，東大門除垃圾分類完善，環境乾淨外，許多攤商也張貼「減塑同盟」貼紙，鼓勵消費者自備袋子、餐具容器到夜市消費，朝不塑減廢環保夜市目標邁進。

(中時 )