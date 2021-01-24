行政院接連爆出養網軍，立法院昨審查今年度總預算，在野黨抓包農委會已編列7千餘萬宣導費，卻又在防治非洲豬瘟項目夾帶一筆8千多萬的宣傳費，遭抨擊「藏預算、不老實」。對此，網紅歷史哥今(24)日就在臉書狠酸，以往常酸的1450網軍竟然漲價了，未來恐怕要稱之為「8521」！

民進黨過去曾因為被抓包在農委會編列一筆高達1450萬元的「宣傳預算」，遭轟用公家預算養網軍，使得「1450」成了民進黨網軍的代稱。

而日前農委會又遭到國民黨立委林奕華抓包「藏預算」！農委會110年度的宣導費已編7362萬，但非洲豬瘟防疫竟又編8521萬宣傳費，怒轟「這筆錢比真正的宣導費還高，卻沒列入宣傳費，亂寫一通擺明欺騙！」

針對農委會疑似偷藏預算，立委吳怡玎詢問列席的主計處長朱澤民，質疑各部會是否有藏宣傳費，主計處是否被騙了？朱澤民回稱，我們不會被騙，但吳怡玎追問「農委會的8千多萬怎麼說？」朱澤民才說，「喔，那個我沒看到他怎麼寫。」這個說法更引發外界批評。

該議題引發網友討論，狠酸「預算多六倍，六倍的蟑螂要來了，怕死！」「薪水漲了，不錯哦，可以降低失業率」、「納稅錢這樣花，不怕報應、下地獄？」「為什麼我要繳稅去養壞人」、「搞不好已經貪得比阿扁還要更多了也說不定」、「漲價了也不意外，而且搗亂有功」。

(中時新聞網)