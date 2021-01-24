新冠肺炎疫情自2019年底爆發後，迄今已造成全球9700萬人確診，至少209萬人死於肺炎疫情。對於疫情何時會結束？時常針砭時事的精神科醫師沈政男直言，若各國對疫情未能有效控管，恐會拖到2024，他也分析，若疫情未趨緩，2024很可能會由醫師出身的台北市長柯文哲對戰民進黨桃園市長鄭文燦，國民黨則可能由朱立倫上陣。

六都市長。（合成圖／中時資料照）

沈政男認為，接下來全球局勢和美中關係會怎麼演變，仍需看疫情，如果疫情拖很久（有可能拖到2024），那拜登也很難對川普路線做出大調整。反之，若疫情很快和緩，那世界局勢一定會大變化，而台灣也勢必跟著調整兩岸關係了。

對於台灣未來和2024總統大選，他首先建議醫師出生的柯文哲，應該認清首要對手是民進黨，因此有些議題應該跟國民黨合作，比如萊豬與罷免親綠民代，而不是一味走自己的路。沈政男強調，柯文哲只需把四到八年的目標拉出來，策畫他做為國家領導人，該怎麼帶領台灣面對後疫情時代的美中新關係，又該怎麼提升台灣競爭力或生存能力，才能把台灣解救出來。

對於柯文哲曾說鄭文燦會在2024代表綠營出線，而他比較害怕的也是鄭文燦。沈醫師認為，其實，不管是副總統賴清德或鄭文燦，都遠遜於蔡英文總統，根本沒什麼好怕。以賴清德來說，同質性跟柯文哲太重疊，而柯文哲的醫學專業形象又遠高於賴清德，尤其現在到2024，賴清德只能當有名無實的副總統，連話都不能亂講，當然對柯有利。

不是嗎？不論賴清德或鄭文燦，實力都不如蔡英文，而前新北市長朱立倫之於前高雄市長韓國瑜，也是如此。這是柯文哲選2024的最有利條件之一。對於國民黨最強棒有人認為是侯友宜，沈政男直言，侯是一個穩紮穩打的政治人物，2024應該還不至於越級挑戰。

至於如何評價鄭文燦？沈政男認為，他的領袖魅力是一個大問題，看起來有些太過溫吞，給人一種不敢對人生氣的印象，且鄭文燦在2022之後，一定會接閣揆或入閣，如果表現不理想，對2024也是損傷。

【柯文哲的總統之路】 寫這篇文章之前，稍微看了一下網路，竟然發現有人自認是「柯學大師」，還是綠營極端分子！拜託，我看你去「師大學柯」，還差不多吧。 用意識形態來寫政論，本來就會偏頗，而你戴綠色眼鏡來看白色政治人物，當然一定看走眼了。比如... 由沈政男發佈於 2021年1月23日 星期六

(中時新聞網)