外媒引述消息報導，三星電子近日在美國亞利桑那州、德州及紐約州三地物色廠房預定地，將在其中一處投資高達170億美元興建晶片廠，預定明年10月前投產。

消息稱，三星考慮的廠房預定地包括亞利桑那州鳳凰城附近的2個地點，德州奧斯汀附近的2個地點，還有紐約州西側的一處大型產業園區，但最終花落誰家要看當地政府能否提出有利三星的減稅優惠及其他支持。

美國國會年初通過的《國防授權法》將半導體視為重點投資項目，希望降低美國半導體業對亞洲代工業者的依賴。碰巧台積電在去年底才宣布將在鳳凰城北側投資120億美元興建晶片廠，因此三星最新傳聞受到業界高度關注。

外媒透過管道取得三星與亞利桑那州地方官員的往來信件，內容顯示三星預定在美興建的晶片廠主要負責代工製造，最多將雇用1,900名員工，預定明年10月前投產，而當地政府提供的優惠措施包括減稅優惠及基礎建設升級。

(工商 )