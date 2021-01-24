今（24）日新增2例本土COVID-19病例，為部立桃園醫院出院患者及其家屬，晚間指揮中心緊急加開記者會，宣布案889就醫時的相關接觸者，全數列入居家隔離至出院後14天，並希望透露媒體的力量通知民眾，讓相關人士知道這項新措施，而天團五月天主唱阿信也立刻轉發消息。

指揮中心下午宣布，案890是案889同住家人，且案889為病房區在12A，之前醫護採檢都為陰性，現在已全部召回重新採檢，但結果還沒出來，目前12A已從綠區升級為紅區，部立桃園醫院出目前總計15人染疫、1301人隔離，其中醫院隔離445人、社區266人、回溯隔離590人。

晚間指揮中心再度召開記者會，宣布擴大回溯醫院接觸者，要求案889就醫時的相關接觸者全列出居家隔離，若完成隔離還會安排採檢，並再持續進行7天自主健康管理，十分謹慎，陳時中也強調，希望透露媒體的力量通知相關人士，讓他們知道最新措施。

阿信立刻轉發公告。(圖/翻攝自阿信臉書)

記者會一結束，阿信就立刻在臉書貼出指揮中心宣布的公告，並寫道「請協助轉發通知，團結支持醫護人員」，短短30分鐘就獲得超過2.6萬人按讚、近4000人分享，「轉發+1」、「桃園加油、台灣加油」、「醫護人員加油」、「全台灣一起防疫，大家加油」，以自己的影響力來幫助公告快速擴散。

(中時新聞網)