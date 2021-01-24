桃園醫院院內感染造成近期台灣本土新冠肺炎病例大爆增，如今年關將近，網友翻閱桃園機場近期的入境預報資訊，驚覺近來入境人數大爆增，平均每日都有近2千人入境台灣，這讓該網友非常擔憂，因為台灣長期的低疫情造成台灣人的警戒程度較低，面對即將到來的過年返鄉潮，疫情的壓力恐怕會非常可怕！

該網友今(24)日在論壇上發文指出，今年過年的吃年夜飯除夕夜在2/11，依照入境後14+7的居家檢疫跟自主健康管理，如果沒有在1/20回國，2/11就不可能外出吃年夜飯；根據桃園機場近期的入境預報資訊，21到25日入境，卻趕不上年夜飯的人數多達1萬5千人；而上個月才出現一位完成14天居家檢疫後隔天馬上不顧還在自主健康管理就跑出去吃火鍋，並且被診斷出確診的案例。

該網友擔心在過年期間恐怕難以避免的，也會出現相同的狀況，上述多達1萬5千多人「壓線卻遲到」的民眾，難免會出現「偷跑」的狀況，而現在有不少家庭的年夜飯會選擇在外面吃，到時候都是近距離共桌、共鍋用餐，「而且誰吃年夜飯會戴口罩的？」

再加上部桃醫院5千人的隔離，這總計至少2萬人的隔離人口，恐怕會對台灣防疫造成超級巨大的壓力，台灣人如果今年過年時不對根生地固的「硬要吃年夜飯」衝動加以克制，這波過年返鄉潮恐怕會跟美國當初年輕人到處開趴，造成疫情四處傳播一樣危險！

(中時新聞網)