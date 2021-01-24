疫情又有變數？指揮中心召開臨時記者會說明。（中時新聞網直播）

部立桃園醫院今日再新增2例新冠肺炎本土確診個案，由於個案來自於非警戒區住院病房，中央流行疫情指揮中心傍晚緊急升級為「全棟警戒」。經匡列民眾即日起強制居家隔離14天，恐有五千人受影響。針對媒體詢問從12AB病房隔離升級為全棟隔離的轉折為何？指揮官陳時中坦言，經專家小組開會檢討後，決定在非常時期擴大警戒範圍，建立更完善的防火牆，將社區感染發生的機率降至最低。

在今天下午兩點疫情記者會上，指揮官陳時中針對感染源尚待釐清的案889、890，宣布僅12樓的病患與醫護人員需進行居家隔離。不過傍晚6點半時，陳時中的決策卻出現重大轉彎，宣布全棟住院大樓都改列「紅區警戒」，凡1／6至1／19探病、住院、陪病的家屬進行居家隔離，並自即日起生效，匡列對象即刻起勿外出，須等候衛福部等相關單位聯繫。

對此，媒體詢問陳時中為何決策出現重大轉折？陳時中則解釋，由於下午新增的兩名確診個案，已透露出社區風險警訊，當時因為時間太緊迫，只能先針對最高風險的範圍處理而已。

陳時中指出，在經過與專家、疫調人員商討後，意識到大樓出院防疫量能不足，因此決定用最高風險處理，加強警戒範圍，將整棟大樓出院的同住、陪病者都列為警戒對象。「決定擴大比較大的範圍，才會讓社區的風險降到最低」。

陳時中也向媒體坦言，此措施和2個案感染源無法確認有關，只好建立更完善的防火牆，雖然影響很大，「但非常時期，這樣做是比較完整的。」至於有多少人會受這新決策影響，陳時中表示，目前尚沒有辦法確定陪病者，「可能會將近五千人吧」。

(中時新聞網)